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Дочь Назарбаева оказалась владелицей дома, где "жил" Шерлок Холмс – СМИ

Вторник, 10 ноября 2020, 16:57
Дочь Назарбаева оказалась владелицей дома, где жил Шерлок Холмс – СМИ

Дочери экс-президента Казахстана Дариге Назарбаевой вот уже 15 лет принадлежит знаменитый дом на Бейкер-стрит в Лондоне, в котором "жил" легендарный Шерлок Холмс, персонаж книги Артура Конана Дойля.

Источник: The Times со ссылкой на журналистов-расследователей, которые получили доступ к юридической переписке касательно лондонского имущества Назарбаевой

Детали: По информации издания, ранее было загадкой, кто владеет этой недвижимостью, и только теперь правда раскрыта.

Более того, как сообщает The Times, Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву принадлежат также другие здания и земля на Бейкер-стрит - между номерами 215 и 237. Стоимость этого имущества достигает 140 миллионов фунтов стерлингов.

 

Напомним: Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном почти 30 лет - с 1990 до 2019-го. Его дочь Дарига в марте 2019 года была избрана председателем Сената страны. Политическую карьеру она строила с 2012 года.

Украинская правда

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Темы: ВеликобританиянедвижимостьКазахстанкоррупция
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