Дюссельдорф скасував загальний обов'язок носити маски після рішення суду

Влада німецького міста Дюссельдорф, яке є столицею найбільш густонаселеної федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, скасувала обов'язкове носіння захисних масок на вулицях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

До такого рішення мерія міста вдалася після того, як адміністративний суд Дюссельдорфа визнав неправомірним запровадження обов'язкового носіння масок, задовольнивши відповідний позов.

І хоча рішення суду стосувалося лише позивача, влада Дюссельдорфа вирішила скасувати обов'язкове носіння масок.

Розглядаючи позов мешканця міста, суд вирішив, що розпорядження місцевої влади про носіння масок є "нечітким" й позивач, мовляв, не знає, де і коли діє обов'язок носити маску у місті. У розпорядженні адміністрації міста, зокрема, йшлося, що носити маску необхідно скрізь, якщо неможливо забезпечити принаймні п'ять метрів дистанції до найближчих перехожих.

Враховуючи, що офіційно у Німеччині діє рекомендація про дотримання мінімальної соціальної дистанції у півтора метра, суд зауважив, що є незрозумілим, на яких даних базується обов'язок дотримуватися дистанції у п'ять метрів у Дюссельдорфі.

Обов'язок носити маски на вулицях Дюссельдорфа, у зв'язку зі стрімким зростанням кількості випадків інфікування коронавірусом, набув чинності 4 листопада.

У мерії міста наголосили, що поважають рішення суду, й анонсували, що оприлюднять нові правила щодо носіння масок.