Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дюссельдорф отменил всеобщую обязанность носить маски после решения суда

Вторник, 10 ноября 2020, 17:10

Власти немецкого города Дюссельдорф, который является столицей самой густонаселенной федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, отменили обязательное ношение защитных масок на улицах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

К такому решению мэрия города прибегла после того, как административный суд Дюссельдорфа признал неправомерным введение обязательного ношения масок, удовлетворив соответствующий иск.

И хотя решение суда касалось только истца, власти Дюссельдорфа решили отменить обязательное ношение масок.

Рассматривая иск жителя города, суд решил, что распоряжение местных властей о ношении масок является "нечетким" и истец, мол, не знает, где и когда действует обязанность носить маску в городе. В распоряжении администрации города, в частности, говорилось, что носить маску необходимо везде, если невозможно обеспечить по крайней мере пять метров дистанции до ближайших прохожих.

Учитывая, что официально в Германии действует рекомендация о соблюдении минимальной социальной дистанции в полтора метра, суд отметил, что непонятно, на каких данных основывается обязанность соблюдать дистанцию ​​в пять метров в Дюссельдорфе.

Обязанность носить маски на улицах Дюссельдорфа, в связи со стремительным ростом количества случаев инфицирования коронавирусом, вступила в силу 4 ноября.

В мэрии города отметили, что уважают решение суда, и анонсировали, что обнародуют новые правила ношения масок.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
Все новости...
Реклама: