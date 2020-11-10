Дюссельдорф отменил всеобщую обязанность носить маски после решения суда

Власти немецкого города Дюссельдорф, который является столицей самой густонаселенной федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, отменили обязательное ношение защитных масок на улицах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

К такому решению мэрия города прибегла после того, как административный суд Дюссельдорфа признал неправомерным введение обязательного ношения масок, удовлетворив соответствующий иск.

И хотя решение суда касалось только истца, власти Дюссельдорфа решили отменить обязательное ношение масок.

Рассматривая иск жителя города, суд решил, что распоряжение местных властей о ношении масок является "нечетким" и истец, мол, не знает, где и когда действует обязанность носить маску в городе. В распоряжении администрации города, в частности, говорилось, что носить маску необходимо везде, если невозможно обеспечить по крайней мере пять метров дистанции до ближайших прохожих.

Учитывая, что официально в Германии действует рекомендация о соблюдении минимальной социальной дистанции в полтора метра, суд отметил, что непонятно, на каких данных основывается обязанность соблюдать дистанцию ​​в пять метров в Дюссельдорфе.

Обязанность носить маски на улицах Дюссельдорфа, в связи со стремительным ростом количества случаев инфицирования коронавирусом, вступила в силу 4 ноября.

В мэрии города отметили, что уважают решение суда, и анонсировали, что обнародуют новые правила ношения масок.