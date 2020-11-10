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Данія подарувала Україні 50 апаратів ШВЛ для порятунку хворих на коронавірус

Вівторок, 10 листопада 2020, 19:50

Уряд Данії надав Україні 50 апаратів штучної вентиляції легень для допомоги критично хворих пацієнтів з коронавірусом. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України за підсумками розмови Дмитра Кулеби зі своїм данським колегою Йеппе Кофодом. 

Дмитро Кулеба висловив глибоку вдячність уряду Данії за надання Україні 50 апаратів штучної вентиляції легень для лікування критично хворих пацієнтів. "Україна вдячна за цей знак справжньої дружби та підтримки з боку Данії", - зазначив він.

Інших деталей про подарунок Данії поки не повідомляють. 

Окрім протидії пандемії коронавірусу, міністри обговорювали євроінтеграційні питання та майбутнє створення Кримської платформи. Дмитро Кулеба запросив Йеппе Кофода на її установчий саміт, запланований на травень 2021 року. 

"Глава МЗС Данії підтвердив налаштованість Копенгагена на подальшу підтримку реформ у нашій країні та запевнив у непохитній підтримці територіальної цілісності та суверенітету України", - зазначають у повідомленні пресслужби. 

Міністри також домовилися про створення українсько-данської бізнес-ради задля розвитку торгівлі та інвестицій між Україною і Данією.  



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