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Дания подарила Украине 50 аппаратов ИВЛ для помощи больным коронавирусом

Вторник, 10 ноября 2020, 18:50

Правительство Дании предоставило Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для помощи критически больным пациентам с коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины по итогам разговора Дмитрия Кулебы со своим датским коллегой Йеппе Кофодом.

Дмитрий Кулеба выразил глубокую благодарность правительству Дании за предоставление Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения критически больных пациентов. "Украина благодарна за это знак настоящей дружбы и поддержки со стороны Дании", - отметил он.

Других деталей о подарке Дании пока не сообщают.

Кроме противодействию пандемии коронавируса, министры обсуждали евроинтеграционные вопросы и будущее создание Крымской платформы. Дмитрий Кулеба пригласил Йеппе Кофода на ее учредительный саммит, запланированный на май 2021 года.

"Глава МИД Дании подтвердил настрой Копенгаген на дальнейшую поддержку реформ в нашей стране и заверил в непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - отмечается в сообщении прессслужбы.

Министры также договорились о создании украинской-датского бизнес-совета для развития торговли и инвестиций между Украиной и Данией.

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