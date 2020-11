У НАТО підтримали ідею створити в Україні центр протидії гібридним загрозам.

Як пише "Європейська правда", про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина після зустрічі з дорадчою групою з питань оборонних реформ.

За її словами, на зустрічі обговорювали питання щодо Партнерства з розширеними можливостями, реформи в оборонній сфері, річну національну програму Україна-НАТО та аналітичний процес NATO Reflection Process.

