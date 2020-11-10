У НАТО підтримали ідею створити в Україні центр протидії гібридним загрозам.

Як пише "Європейська правда", про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина після зустрічі з дорадчою групою з питань оборонних реформ.

За її словами, на зустрічі обговорювали питання щодо Партнерства з розширеними можливостями, реформи в оборонній сфері, річну національну програму Україна-НАТО та аналітичний процес NATO Reflection Process.

Great meeting with Defense Reform Advisory Board on #EOP, defense reform, Ukraine-NATO Annual National Program & NATO Reflection Process. Our international advisors welcome the initiative to create the Center that will accumulate Ukraine's experience in combating modern threats ½ — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) November 10, 2020

"Наші міжнародні радники вітають ініціативу щодо створення центру, який накопичуватиме досвід України з протидії сучасним загрозам (та) погодилися що цей центр має стати платформою для міжнародної співпраці й обміну досвідом. Центр буде грунтуватися на активній співпраці уряду з НАТО для розбудови національної стійкості", - повідомила Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента ініціювали створення в Україні міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді. Майбутній центр фігурує також під назвою "центр національної стійкості і протидії загрозам".

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