Стратегические советники высокого уровня из консультационно-экспертной группы по реформам в оборонной сфере (Defense Reform Advisory Board) поддержали идею создать в Украине центр противодействия гибридным угрозам.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина после встречи с совещательной группой по вопросам оборонных реформ.

По ее словам, на встрече обсуждали вопросы партнерства с расширенными возможностями, реформы в оборонной сфере, годовую национальную программу Украина-НАТО и аналитический процесс NATO Reflection Process.

"Наши международные советники приветствуют инициативу по созданию центра, который будет накапливать опыт Украины по противодействию современным угрозам (и) согласились, что этот центр должен стать платформой для международного сотрудничества и обмена опытом. Центр будет основываться на активном сотрудничестве правительства с НАТО для развития национальной устойчивости", - сообщила Ольга Стефанишина.

Defense Reform Advisory Board (полное название - Консультативно-экспертная группа Комитета реформ Министерства обороны и Вооруженных сил Украины) - это международная консультационная группа наивысшего уровня, созданная в 2016 году, которая предоставляет Украине стратегические советы по реформам в оборонной сфере и представляет отчеты напрямую министру обороны Украины. В ее состав входят военные эксперты из ряда стран-партнеров.

Напомним, ранее в Офисе президента инициировали создание в Украине международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде. Будущий центр фигурирует также под названием "центр национальной устойчивости и противодействия угрозам".

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