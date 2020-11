В НАТО поддержали идею создать в Украине центр противодействия гибридным угрозам.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина после встречи с совещательной группой по вопросам оборонных реформ.

По ее словам, на встрече обсуждали вопросы партнерства с расширенными возможностями, реформы в оборонной сфере, годовую национальную программу Украина-НАТО и аналитический процесс NATO Reflection Process.

Great meeting with Defense Reform Advisory Board on #EOP, defense reform, Ukraine-NATO Annual National Program & NATO Reflection Process. Our international advisors welcome the initiative to create the Center that will accumulate Ukraine's experience in combating modern threats ½