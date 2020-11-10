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На хабарі впіймали голову ОТГ на Закарпатті від "Слуги народу"

Вівторок, 10 листопада 2020, 20:58
На хабарі впіймали голову ОТГ на Закарпатті від Слуги народу

На Закарпатті СБУ затримала новообраного від партії "Слуга Народу" голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича, якого підозрюють у вимаганні хабаря.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба ОПУ

Деталі: Посадовець вимагав гроші від переможця тендеру на проведення ремонту місцевих доріг. Розмір хабаря становив 10% від суми вже укладеного з підрядником договору.

У разі відмови Попелич погрожував підприємцю не підписувати акти виконаних робіт. Для передачі "відкату" посадовець залучив свого знайомого як посередника.

Обох зловмисників затримали під час отримання хабаря.

Дослівно з ОПУ: "Часи, коли належність до партії влади була індульгенцією від переслідувань за корупцію та інші злочини, точно залишились у минулому. Звичку хабарників та авантюристів перефарбовуватись та підлаштовуватись під кожну нову владу потрібно жорстко викорінювати.

Також залишились позаду часи, коли влада давала вказівки правоохоронцям шукати будь-які зачіпки для переслідування виключно опозиції".

 
 
фото з відкритих джерел

Українська правда

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Теми: ЗакарпаттяСлуга народухабар
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