На хабарі впіймали голову ОТГ на Закарпатті від "Слуги народу"
На Закарпатті СБУ затримала новообраного від партії "Слуга Народу" голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича, якого підозрюють у вимаганні хабаря.
Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба ОПУ
Деталі: Посадовець вимагав гроші від переможця тендеру на проведення ремонту місцевих доріг. Розмір хабаря становив 10% від суми вже укладеного з підрядником договору.
У разі відмови Попелич погрожував підприємцю не підписувати акти виконаних робіт. Для передачі "відкату" посадовець залучив свого знайомого як посередника.
Обох зловмисників затримали під час отримання хабаря.
Дослівно з ОПУ: "Часи, коли належність до партії влади була індульгенцією від переслідувань за корупцію та інші злочини, точно залишились у минулому. Звичку хабарників та авантюристів перефарбовуватись та підлаштовуватись під кожну нову владу потрібно жорстко викорінювати.
Також залишились позаду часи, коли влада давала вказівки правоохоронцям шукати будь-які зачіпки для переслідування виключно опозиції".