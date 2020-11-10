На взятке поймали главу ОТГ на Закарпатье от "Слуги народа"

На Закарпатье СБУ задержала новоизбранного от партии "слуги народа" голову Воловецкой ОТГ Михаила Попелича, которого подозревают в вымогательстве взятки.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба ОПУ

Детали: Чиновник требовал деньги от победителя тендера на проведение ремонта местных дорог. Размер взятки составил 10% от суммы уже заключенного с подрядчиком договора.

В случае отказа Попелич угрожал предпринимателю не подписывать акты выполненных работ. Для передачи "отката" чиновник привлек своего знакомого в качестве посредника.

Оба злоумышленники задержаны во время получения взятки.

Дословно ОПУ: "Времена, когда принадлежность к власти была индульгенцией от преследований за коррупцию и другие преступления, точно остались в прошлом.

Привычку взяточников и авантюристов перекрашиваться и подстраиваться под каждую новую власть нужно жестко искоренять.

Также остались позади времена, когда власть давала указания правоохранителям искать любые зацепки для преследования исключительно оппозиции".