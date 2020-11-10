В Італії понад 35 тисяч заражень та вперше з квітня – майже 600 смертей

В Італії за останню добу зареєстрували понад 35 тисяч нових заражень коронавірусом, а кількість померлих хворих вперше з середини квітня наблизилася до 600.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

За останню добу в країні померли 580 хворих на коронавірус. Востаннє такі показники реєстрували 15 квітня.

За останні 24 години зареєстрували 35 098 нових хворих - на майже 10 тисяч більше, ніж напередодні - що типово для статистики після вихідних. Рекордним для Італії залишається показник 7 листопада - майже 40 тисяч (39 811 нових хворих за добу).

Найбільше нових випадків зареєстрували у Ломбардії - майже 11 тисяч, наступні у списку - П’ємонт, Венето, Кампанія та Лаціо.

Відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених наразі становить 16%.

Госпіталізовані у реанімаціях наразі 2 971 хворих - на 122 більше, ніж напередодні.

Одужали за останню добу понад 17 730 пацієнтів з коронавірусом.

Нагадаємо, сьогодні ще 5 регіонів Італії увійшли до "помаранчевої" зони ризику, що означає для них закриття ресторанів та барів, а також обмеження в’їзду-виїзду.

Перед цим голова федерації медичних гільдій Італії Філіппо Анеллі закликав владу запровадити національний карантин, пояснюючи це тим, що система охорони здоров'я не може впоратися зі збільшенням кількості хворих, та попередив, що Італія може отримати ще 10 000 смертей упродовж місяця.