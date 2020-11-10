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В Италии более 35 тысяч заражений и впервые с апреля - почти 600 смертей

Вторник, 10 ноября 2020, 22:28

В Италии за последние сутки зарегистрировали более 35 тысяч новых заражений коронавируса, а количество умерших за сутки больных впервые с середины апреля приблизилось к 600.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

За последние сутки в стране умерли 580 больных коронавирус. Последний раз такие показатели регистрировали 15 апреля.

За последние 24 часа зарегистрировали 35 098 новых заражений коронавирусом - почти 10 000 больше, чем накануне (более низкие показатели в понедельник, после выходных - типичные для статистики). Рекордным для Италии остается показатель 7 ноября - 39 811 новых больных за сутки.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Ломбардии - почти 11 000, следующие в списке - Пьемонт, Венето, Кампания и Лацио. 

Процент положительных тестов среди всех сделанных составляет 16%.

Госпитализированы в реанимации на сегодня 2 971 больных - на 122 больше, чем накануне.

Выздоровели за последние сутки более 17 730 пациентов с коронавирусом.

Напомним, сегодня еще 5 регионов Италии вошли в "оранжевую" зону риска, что означает для них закрытие ресторанов и баров, а также ограничение въезда-выезда.

Перед этим председатель федерации медицинских гильдий Италии Филиппо Анелли призвал власти ввести национальный карантин, объясняя это тем, что система здравоохранения может не справиться с увеличением количества больных, и предупредил, что Италия может получить еще 10 000 смертей в течение месяца.



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