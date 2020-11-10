Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ердоган каже, що разом з Росією контролюватиме дотримання режиму тиші у Карабаху

Вівторок, 10 листопада 2020, 23:18

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина разом з Росією контролюватиме дотримання режиму тиші у Нагірному Карабаху. 

Про це повідомляє турецьке Anadolu з посиланням на пресслужбу президента за підсумками його розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, пише "Європейська правда".

Ердоган назвав документ, підписаний напередодні лідерами Росії, Вірменії та Азербайджану, "правильним кроком на шляху до остаточного вирішення" питання Карабаху. 

Згідно з повідомленням, лідер Туреччини зазначив, що Туреччина разом з Росією буде стежити за дотриманням режиму тиші через Спільний центр, який має бути сформований на території, контроль над якою перейшов до Азербайджану. "Глава турецької держави наголосив, що російська сторона також несе значну відповідальність у цьому питанні", -  йдеться у повідомленні.   

У комюніке Кремля за підсумками розмови про створення центру та роль Туреччини у ньому не згадується - відзначається лише, що сторони "домовилися співпрацювати для реалізації комплексу заходів", передбачених у документі, який 9 листопада підписали Росія, Вірменія та Азербайджан. 

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Нагірному Карабаху будуть розміщені не тільки російські, але й турецькі миротворці. У Вірменії це заперечили.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.

Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

Читайте також – "Капітуляція Вірменії: що змінює російська угода щодо Карабаху і чим вона загрожує Україні"



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден обговорив співпрацю щодо України з європейськими лідерами

Новини 10 листопада: росіяни і Карабах, соціологія виборів

Ексглава Держінвестпроєкту Каськів пройшов від ОПЗЖ до Закарпатської облради

фотоЗеленський пропонує спосіб легко долати COVID: буде ціла національна програма

Трамп анонсував "великий прогрес і результати" наступного тижня

"Арена Львів" може стати шпиталем для хворих на COVID

Усі новини...
Останні новини
23:59
Медики заразилися COVID після щеплення російською вакциною
23:40
мапаВ середу в Україні очікують густий туман
23:18
Ердоган каже, що разом з Росією контролюватиме дотримання режиму тиші у Карабаху
22:56
Байден обговорив співпрацю щодо України з європейськими лідерами
22:28
В Італії понад 35 тисяч заражень та вперше з квітня – майже 600 смертей
22:11
Новини економіки: збитки держпідприємств, гроші з COVID-фонду, товарообіг
21:58
фото, оновленоНа хабарі впіймали голову ОТГ на Закарпатті від "Слуги народу"
21:36
Новини 10 листопада: росіяни і Карабах, соціологія виборів
21:19
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID
21:08
У НАТО підтримують створення в Україні центру протидії гібридним загрозам
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!