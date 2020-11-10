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Ердоган каже, що разом з Росією контролюватиме дотримання режиму тиші у Карабаху

Вівторок, 10 листопада 2020, 22:18

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина разом з Росією контролюватиме дотримання режиму тиші у Нагірному Карабаху. 

Про це повідомляє турецьке Anadolu з посиланням на пресслужбу президента за підсумками його розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, пише "Європейська правда".

Ердоган назвав документ, підписаний напередодні лідерами Росії, Вірменії та Азербайджану, "правильним кроком на шляху до остаточного вирішення" питання Карабаху. 

Згідно з повідомленням, лідер Туреччини зазначив, що Туреччина разом з Росією буде стежити за дотриманням режиму тиші через Спільний центр, який має бути сформований на території, контроль над якою перейшов до Азербайджану. "Глава турецької держави наголосив, що російська сторона також несе значну відповідальність у цьому питанні", -  йдеться у повідомленні.   

У комюніке Кремля за підсумками розмови про створення центру та роль Туреччини у ньому не згадується - відзначається лише, що сторони "домовилися співпрацювати для реалізації комплексу заходів", передбачених у документі, який 9 листопада підписали Росія, Вірменія та Азербайджан. 

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Нагірному Карабаху будуть розміщені не тільки російські, але й турецькі миротворці. У Вірменії це заперечили.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.

Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

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