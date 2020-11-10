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Эрдоган утверждает, что вместе с РФ будет контролировать режим тишины в Карабахе

Вторник, 10 ноября 2020, 22:18

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция вместе с Россией будет контролировать соблюдение режима тишины в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает турецкое Anadolu со ссылкой на пресс-службу президента по итогам его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет "Европейская правда".

Эрдоган назвал документ, подписанный накануне лидерами России, Армении и Азербайджана, "правильным шагом на пути к окончательному решению" вопроса Карабаха.

Согласно сообщению, лидер Турции отметил, что Турция вместе с Россией будет следить за соблюдением режима тишины через Совместный центр, который должен быть сформирован на территории, контроль над которой перешел к Азербайджану. "Глава турецкого государства отметил, что российская сторона также несет значительную ответственность в этом вопросе", - говорится в сообщении.

В коммюнике Кремля по итогам разговора о создании центра и роли Турции в нем не упоминается - отмечается лишь, что стороны договорились "о дальнейшем плотном взаимодействии в контексте реализации комплекса мер", предусмотренных в документе, который 9 ноября подписали Россия, Армения и Азербайджан.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы. В Армении это опровергают.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.

Читайте подробнее: Капитуляция Армении: что меняет российское соглашение по Карабаху и чем оно грозит Украине.

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