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Пандемія на Буковині: від початку року виявлено більше 26 тисяч заражень

Середа, 11 листопада 2020, 00:29

Від початку пандемії в Чернівецькій області вже виявили 26 301 випадок зараження COVID-19. Померли —  520 хворих.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Деталі: 10 листопада коронавірус підтвердили у ще 466 буковинців. Одужали цього дня 164 пацієнта.

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Знати більше: Інтерв'ю з головною санлікаркою Буковини

Теми: коронавірус


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