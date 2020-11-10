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Пандемія на Буковині: від початку року виявлено більше 26 тисяч заражень

Вівторок, 10 листопада 2020, 23:29

Від початку пандемії в Чернівецькій області вже виявили 26 301 випадок зараження COVID-19. Померли —  520 хворих.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Деталі: 10 листопада коронавірус підтвердили у ще 466 буковинців. Одужали цього дня 164 пацієнта.

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Знати більше: Інтерв'ю з головною санлікаркою Буковини

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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