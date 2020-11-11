Пандемія на Буковині: від початку року виявлено більше 26 тисяч заражень

Від початку пандемії в Чернівецькій області вже виявили 26 301 випадок зараження COVID-19. Померли — 520 хворих.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Деталі: 10 листопада коронавірус підтвердили у ще 466 буковинців. Одужали цього дня 164 пацієнта.

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