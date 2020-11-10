Пандемия на Буковине: с начала года выявлено более 26 000 заражений
Вторник, 10 ноября 2020, 23:29
С начала пандемии в Черновицкой области уже обнаружили 26 301 случай заражения COVID-19. Умерли — 520 больных.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook
Детали: 10 ноября коронавирус подтвердили еще у 466 буковинцев. Выздоровели в этот день 164 пациента.
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