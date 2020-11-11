Україна 8-ма в Європі за кількістю нових випадків COVID-19

10 листопада в світі за добу діагностували 542 тисячі хворих на COVID-19. Померло цього дня 9 186 пацієнтів.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: 10 листопада в світі за добу виявили 542 094 випадків зараження коронавірусів, зокрема, 234 920 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. В Україні за минулу добу діагностували 10 179 заражень.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Польща, Великобританія, Франція і Україна, яка займає 8-е місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 13-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу із загального числа виявлених заражень є Франція, Іспанія, Великобританія, Україна займає 9-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 20-му місці.

Станом на момент публікації, в світі зафіксовано 51 мільйон випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 36 мільйонів пацієнтів. 1 278 534 хворих померло.

Читайте також: "Червона зона". Репортаж з інфекційної лікарні в Чернівцях

Знати більше: Інтерв'ю з головною санлікаркою Буковини