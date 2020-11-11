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Украина 8-я в Европе по количеству новых случаев COVID-19

Среда, 11 ноября 2020, 04:12

10 ноября в мире за сутки диагностировали 542 тысячи больных COVID-19. Умерло в этот день 9186 пациентов.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: 10 ноября в мире за сутки обнаружили 542 094 случаев заражения коронавирусом, в частности, 234 920 новых больных зафиксировано в странах Европы. В Украине за минувшие сутки диагностировали 10 179 заражений.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Польша, Великобритания, Франция и Украина, которая занимает 8-е место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 13-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Франция, Испания, Великобритания, Украина занимает 9-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина уже на 20-м месте.

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 51 миллион случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 36 миллионов человек 1 279 159 пациентов умерли.

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Темы: коронавирус


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