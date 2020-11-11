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Байден заявив, що опір Трампа не зупинить його прихід до влади

Середа, 11 листопада 2020, 08:12

Обраний президент США Джо Байден заявив у вівторок, що ніщо не зупинить його прихід до влади, у той час як президент Дональд Трамп судиться у декількох штатах через незгоду з результатами виборів. 

Про це Байден сказав, спілкуючись з пресою в Делавері, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Байден сказав, що його команда прогресує у формуванні нової адміністрації, яка почне роботу в День інавгурації 20 січня 2021 року, незважаючи на спроби Трампа зберегти пост.

"Ми збираємося йти, рухатися вперед, послідовно, збираючи нашу адміністрацію, Білий дім, і оцінюючи, кого ми збираємося обрати на посади в уряді. Ніщо не зупинить це", - сказав він у вівторок. 

Байден назвав ганебним що те, що Трамп не погодився прийняти результат виборів. 

Непідтверджені звинувачення Трампа в фальсифікації виборів поки не отримали особливої підтримки.

Трамп зазнав ще однієї невдачі у вівторок, коли демократи заявили, що поштовий працівник, який стверджував, що став свідком фальсифікації бюлетенів в Пенсільванії, відмовився від своїх звинувачень.

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Теми: БайденСШАТрампвибори
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