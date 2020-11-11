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Байден заявил, что сопротивление Трампа не остановит его приход к власти

Среда, 11 ноября 2020, 08:12

Избранный президент США Джо Байден заявил во вторник, что ничто не остановит его приход к власти, в то время как президент Дональд Трамп судится в нескольких штатах из-за несогласия с результатами выборов.

Об этом Байден сказал, общаясь с прессой в Делавэре, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Байден сказал, что его команда прогрессирует в формировании новой администрации, которая начнет работу в День инаугурации 20 января 2021 года, несмотря на попытки Трампа сохранить пост.

"Мы собираемся идти, двигаться вперед, последовательно, собирая нашу администрацию, Белый дом, и оценивая, кого мы собираемся выбрать на должности в правительстве. Ничто не остановит это", - сказал он во вторник.

Байден назвал позорным что то, что Трамп не согласился принять результат выборов.

Неподтвержденные обвинения Трампа в фальсификации выборов пока не получили особой поддержки.

Трамп получил еще одну неудачи во вторник, когда демократы заявили, что почтовый работник, который утверждал, что стал свидетелем фальсификации бюллетеней в Пенсильвании, отказался от своих обвинений. 

Темы: БайденСШАТрампвиборы
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