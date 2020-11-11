В ніч на 11 листопада у Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 5 автомобілів, в результаті аварії загинула 1 людина, кількох постраждалих госпіталізували.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "На події встановлено, що сталось зіткнення п’яти автомобілів.

Легковик "Infiniti" під керуванням громадянина 1998 року народження рухаючись по Слобожанському проспекту, перетнув перехрестя за заборонений сигнал світлофору та здійснив зіткнення з легковиком "Honda".

В результаті зіткнення, "Honda" продовжила некерований рух по проїжджій частині та здійснила зіткнення з автомобілями які стояли на заборонений сигнал світлофора, "Audi" під керуванням громадянина 1995 року народження, "Mazda" під керуванням громадянина 1997 року народження та "Mazda" за кермом якого знаходився громадянин 1997 року народження".

Деталі: ДТП сталася на розі вулиці Калинової та Слобожанського проспекту Індустріального району міста Дніпро.

Внаслідок аварії постраждали дві особи:

водія "Honda" госпіталізували до Дніпропетровської Обласної Клінічної Лікарні імені Мечникова.

пасажира "Infiniti" госпіталізували до Дніпропетровської міської клінічної лікарні №6.

Пасажирка легковика "Honda" від отриманих травм загинула на місці.