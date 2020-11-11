Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Infiniti поїхав на заборонений сигнал світлофора: у Дніпрі зіткнулися 5 автівок

Середа, 11 листопада 2020, 08:54
Infiniti поїхав на заборонений сигнал світлофора: у Дніпрі зіткнулися 5 автівок

В ніч на 11 листопада у Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 5 автомобілів, в результаті аварії загинула 1 людина, кількох постраждалих госпіталізували.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "На події встановлено, що сталось зіткнення п’яти автомобілів.

Легковик "Infiniti" під керуванням громадянина 1998 року народження рухаючись по Слобожанському проспекту, перетнув перехрестя за заборонений сигнал світлофору та здійснив зіткнення з легковиком "Honda".

В результаті зіткнення, "Honda" продовжила некерований рух по проїжджій частині та здійснила зіткнення з автомобілями які стояли на заборонений сигнал світлофора, "Audi" під керуванням громадянина 1995 року народження, "Mazda" під керуванням громадянина 1997 року народження та  "Mazda" за кермом якого знаходився громадянин 1997 року народження".

 

 Деталі: ДТП сталася на розі вулиці Калинової та Слобожанського проспекту Індустріального району міста Дніпро.

Внаслідок аварії постраждали дві особи:

  • водія "Honda" госпіталізували до Дніпропетровської Обласної Клінічної Лікарні імені Мечникова.
  • пасажира "Infiniti" госпіталізували до Дніпропетровської міської клінічної лікарні №6.
 

Пасажирка легковика "Honda" від отриманих травм загинула на місці.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Останні новини
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
Усі новини...
Реклама: