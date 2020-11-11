Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Infiniti поехал на запрещающий сигнал светофора: в Днепре столкнулись 5 автомобилей

Среда, 11 ноября 2020, 08:54
Infiniti поехал на запрещающий сигнал светофора: в Днепре столкнулись 5 автомобилей

В ночь на 11 ноября в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 5 автомобилей, в результате аварии погиб 1 человек, несколько пострадавших госпитализировали.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "На месте происшествия установлено, что произошло столкновение пяти автомобилей.

Автомобиль "Infiniti" под управлением гражданина 1998 года рождения, двигаясь по Слобожанскому проспекту, пересек перекресток за запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем "Honda".

В результате столкновения, "Honda" продолжила неуправляемое движение по проезжей части и совершила столкновение с автомобилями которые стояли на запрещающий сигнал светофора, "Audi" под управлением гражданина 1995 года рождения, "Mazda" под управлением гражданина 1997 года рождения и "Mazda" за рулем которого находился гражданин 1997 года рождения".

 

Детали: ДТП произошло на углу улицы Калиновой и Слободского проспекта Индустриального района города Днепр.

В результате аварии пострадали два человека:

  • водителя "Honda" госпитализировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова.
  • пассажира "Infiniti" госпитализировали в Днепропетровскую городскую клиническую больницу №6.
 

Пассажирка легковушки "Honda" от полученных травм погибла на месте.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Последние новости
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
Все новости...
Реклама: