Infiniti поехал на запрещающий сигнал светофора: в Днепре столкнулись 5 автомобилей

В ночь на 11 ноября в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 5 автомобилей, в результате аварии погиб 1 человек, несколько пострадавших госпитализировали.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "На месте происшествия установлено, что произошло столкновение пяти автомобилей.

Автомобиль "Infiniti" под управлением гражданина 1998 года рождения, двигаясь по Слобожанскому проспекту, пересек перекресток за запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем "Honda".

В результате столкновения, "Honda" продолжила неуправляемое движение по проезжей части и совершила столкновение с автомобилями которые стояли на запрещающий сигнал светофора, "Audi" под управлением гражданина 1995 года рождения, "Mazda" под управлением гражданина 1997 года рождения и "Mazda" за рулем которого находился гражданин 1997 года рождения".

Детали: ДТП произошло на углу улицы Калиновой и Слободского проспекта Индустриального района города Днепр.

В результате аварии пострадали два человека:

водителя "Honda" госпитализировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова.

пассажира "Infiniti" госпитализировали в Днепропетровскую городскую клиническую больницу №6.

Пассажирка легковушки "Honda" от полученных травм погибла на месте.