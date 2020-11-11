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У Росії рекордна кількість смертей від COVID за добу

Середа, 11 листопада 2020, 10:16
Фото kabar.kg

За останню добу в Росії померли 432 людини з COVID-19 – це максимальна кількість летальних випадків з початку пандемії.

Джерело: оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом в РФ

Деталі: Всього від COVID-19 в Росії померли 31 593 людини.

За останню добу в Росії виявили 19 851 новий випадок інфікування, з них 4 932 випадки (24,9%) – активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби.

Всього в країні наростаючим підсумком виявлено 1 836 960 хворих у 85 регіонах.

Подолали СOVID-19 в Росії 1 369 357 осіб, з них 18 616 за останню добу.

Примітка: РФ включає в свою статистику окупований Крим.

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Українська правда
Теми: Росіякоронавірусжертви


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