У Росії рекордна кількість смертей від COVID за добу
Середа, 11 листопада 2020, 10:16
За останню добу в Росії померли 432 людини з COVID-19 – це максимальна кількість летальних випадків з початку пандемії.
Джерело: оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом в РФ
Деталі: Всього від COVID-19 в Росії померли 31 593 людини.
За останню добу в Росії виявили 19 851 новий випадок інфікування, з них 4 932 випадки (24,9%) – активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби.
Всього в країні наростаючим підсумком виявлено 1 836 960 хворих у 85 регіонах.
Подолали СOVID-19 в Росії 1 369 357 осіб, з них 18 616 за останню добу.
Примітка: РФ включає в свою статистику окупований Крим.
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Українська правда