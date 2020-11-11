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В России рекордное число смертей о COVID за сутки

Среда, 11 ноября 2020, 09:16
В России рекордное число смертей о COVID за сутки
Фото kabar.kg

За последние сутки в России умерли 432 человека с COVID-19 – это максимальное число летальных случаев с начала пандемии.

Источник: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ

Детали: Всего от COVID-19 в России умерли 31 593 человека.

За последние сутки в России выявили 19 851 новый случай инфицирования, из них 4 932 случая (24,9%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 836 960 больных в 85 регионах.

Преодолели СOVID-19 в России 1 369 357 человек, из них 18 616 за последние сутки.

Примечание: РФ включает в свою статистику оккупированный Крым.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда

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Темы: Росcиякоронавирусжертвы
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