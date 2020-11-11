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Уряд Угорщини хоче заборонити одностатевим парам всиновлювати дітей

Середа, 11 листопада 2020, 09:28

Уряд Угорщини розробив законопроєкт, який практично забороняє одностатевим парам всиновлювати дітей, що правозахисні групи назвали нападом на ЛГБТ-спільноту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана також запропонував поправку до Конституції, яка вимагає, щоб діти виховувалися з християнською інтерпретацією гендерних ролей.

Законопроєкти були подані в парламент Угорщини пізно ввечері у вівторок, незадовго до того, як в середу набули чинності жорсткі коронавірусні обмеження.

Уряд заявив, що запропоновані зміни підвищить "акцент на правах дітей під час усиновлення".

Закон пропонує дозволити всиновлення тільки подружнім парам. Самотні люди можуть всиновлювати дітей тільки зі спеціальним дозволом міністра, який відповідає за сімейні справи.

Правозахисна група Hatter заявила, що закон фактично означає заборону на усиновлення для одностатевих пар. Досі це було можливо, якщо один партнер подавав заявку як самотня людина. В Угорщині одностатеві шлюби заборонені.

Правозахисники кажуть, що уряд "взявся" за ЛГБТ замість того, щоб боротися з пандемією. 

"Час обрано не випадково: пропозиції, які серйозно обмежують законні права та суперечать основним міжнародним та європейським правам людини... були подані в той час, коли протести заборонені", - йдеться в заяві правозахисної групи.

У травні парламент Угорщини заборонив змінювати в документах стать, вказану при народженні.

Теми: Угорщинадіти
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