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Правительство Венгрии хочет запретить однополым парам усыновлять детей

Среда, 11 ноября 2020, 10:28

Правительство Венгрии разработало законопроект, который практически запрещает однополым парам усыновлять детей, что правозащитные группы назвали атакой на ЛГБТ-сообщество.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Правительство премьер-министра Виктора Орбана также предложило поправку к Конституции, которая требует, чтобы дети воспитывались с христианской интерпретацией гендерных ролей.

Законопроекты были поданы в парламент Венгрии поздно вечером во вторник, незадолго до того, как в среду вступили в силу жесткие коронавирусные ограничения.

Правительство заявило, что предложенные изменения повысят "акцент на правах детей при усыновлении".

Закон предлагает разрешить усыновление только супружеским парам. Одинокие люди могут усыновлять детей только со специальным разрешением министра, который отвечает за семейные дела.

Правозащитная группа Hatter заявила, что закон фактически означает запрет на усыновление для однополых пар. До сих пор это было возможно, если один партнер подавал заявку как одинокий человек. В Венгрии однополые браки запрещены.

Правозащитники говорят, что правительство "взялось" за ЛГБТ вместо того, чтобы бороться с пандемией.

"Время выбрано не случайно: предложения, которые серьезно ограничивают законные права и идут вразрез с основными международными и европейскими правами человека... были поданы в то время, когда протесты запрещены", - говорится в заявлении правозащитной группы.

В мае парламент Венгрии запретил менять в документах пол, указанный при рождении.

Темы: Венгриядети


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