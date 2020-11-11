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Коронавірус відібрав бажання у німців іти в ресторан на Різдво

Середа, 11 листопада 2020, 10:03
Коронавірус відібрав бажання у німців іти в ресторан на Різдво
Фото з Twitter ЄП

Понад 90% жителів Німеччини хочуть відмовитися від візиту у ресторан на Різдво. 

Про це свідчить опитування Lightspeed, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Bild.

Лише трохи більше ніж 6% опитаних планують поїсти поза домом у святкові дні. 

Натомість близько 90% опитаних хочуть провести свята вдома і готувати там самі.

Опитування в чотирьох країнах було проведено в кінці жовтня. У жодній із країн опитані не висловлювали настільки мале бажання походу в ресторан, як в Німеччині. 

У Бельгії частка опитаних, які прагнуть уникнути походу в ресторан, склала 75%. Також були опитані люди з Нідерландів і Швейцарії.

У Німеччині в ці дні діє м’який локдаун і ресторани та кафе зачинені. Не виключено, що до кінця грудня, коли німці відзначають Різдво, обмеження можуть скасувати. 

Канцлерка Меркель закликала громадян відповідально поставитися до карантину, щоб його можливо було зняти до Різдва. 

"Українська правда" в Threads

Теми: Німеччинакоронавіруссвяткування
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