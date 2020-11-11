Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коронавірус відібрав бажання у німців іти в ресторан на Різдво

Середа, 11 листопада 2020, 11:03
Фото з Twitter ЄП

Понад 90% жителів Німеччини хочуть відмовитися від візиту у ресторан на Різдво. 

Про це свідчить опитування Lightspeed, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Bild.

Лише трохи більше ніж 6% опитаних планують поїсти поза домом у святкові дні. 

Натомість близько 90% опитаних хочуть провести свята вдома і готувати там самі.

Опитування в чотирьох країнах було проведено в кінці жовтня. У жодній із країн опитані не висловлювали настільки мале бажання походу в ресторан, як в Німеччині. 

У Бельгії частка опитаних, які прагнуть уникнути походу в ресторан, склала 75%. Також були опитані люди з Нідерландів і Швейцарії.

У Німеччині в ці дні діє м’який локдаун і ресторани та кафе зачинені. Не виключено, що до кінця грудня, коли німці відзначають Різдво, обмеження можуть скасувати. 

Канцлерка Меркель закликала громадян відповідально поставитися до карантину, щоб його можливо було зняти до Різдва. 

Теми: Німеччинакоронавіруссвяткування


powered by lun.ua
Головне сьогодні

КС відкрив провадження через питання про "штраф Зеленського"

За добу в Україні 10,6 тисячі нових хворих на COVID і 6,8 тисячі одужань

Байден обговорив співпрацю щодо України з європейськими лідерами

Новини 10 листопада: росіяни і Карабах, соціологія виборів

Ексглава Держінвестпроєкту Каськів пройшов від ОПЗЖ до Закарпатської облради

фотоЗеленський пропонує спосіб легко долати COVID: буде ціла національна програма

Усі новини...
Німеччина
Дюссельдорф скасував загальний обов'язок носити маски після рішення суду
У Лейпцигу – сутички між поліцією і противниками коронавірусних обмежень
У Берліні покладають великі надії на президентство Байдена
Останні новини
11:03
Коронавірус відібрав бажання у німців іти в ресторан на Різдво
10:52
Чіп M1, нові MacBook Air і MacBook Pro: що презентувала Apple
10:49
Дім-монстр на Подолі: ОАСК зобов’язав видати сертифікат готовності 
10:34
У Києві за добу понад 900 нових хворих на COVID і 20 смертей
10:28
Уряд Угорщини хоче заборонити одностатевим парам всиновлювати дітей
10:18
Шмигаль про "карантин вихідного дня": Кабмін готовий підставити плече бізнесу
10:16
У Росії рекордна кількість смертей від COVID за добу
10:14
МОЗ уточнив, які планові госпіталізації та операції проводитимуть в умовах COVID-19
09:54
фотоInfiniti поїхав на заборонений сигнал світлофору: у Дніпрі зіткнулися 5 автівок
09:37
МОН поки не скасовуватиме 12-річну шкільну освіту, але не виключає інших варіантів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!