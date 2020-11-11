Коронавирус отбил у немцев желание идти в ресторан на Рождество

Более 90% жителей Германии хотят отказаться от визита в ресторан на Рождество.

Об этом свидетельствует опрос Lightspeed, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild.

Лишь чуть более 6% опрошенных планируют поесть вне дома в праздничные дни.

Зато около 90% опрошенных хотят провести праздники дома и готовить там сами.

Опросы в четырех странах были проведены в конце октября. Ни в одной из стран опрошенные не высказывали столь малое желание похода в ресторан, как в Германии.

В Бельгии доля опрошенных, которые стремятся избежать похода в ресторан, составила 75%. Также были опрошены люди из Нидерландов и Швейцарии.

В Германии в эти дни действует мягкий локдаун и рестораны и кафе закрыты. Не исключено, что до конца декабря, когда немцы отмечают Рождество, ограничения могут отменить.

Канцлер Ангела Меркель призвала граждан ответственно отнестись к карантину, чтобы его можно было снять до Рождества.