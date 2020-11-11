Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коронавирус отбил у немцев желание идти в ресторан на Рождество

Среда, 11 ноября 2020, 11:03
Фото с Twitter ЕП

Более 90% жителей Германии хотят отказаться от визита в ресторан на Рождество.

Об этом свидетельствует опрос Lightspeed, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild.

Лишь чуть более 6% опрошенных планируют поесть вне дома в праздничные дни.

Зато около 90% опрошенных хотят провести праздники дома и готовить там сами.

Опросы в четырех странах были проведены в конце октября. Ни в одной из стран опрошенные не высказывали столь малое желание похода в ресторан, как в Германии.

В Бельгии доля опрошенных, которые стремятся избежать похода в ресторан, составила 75%. Также были опрошены люди из Нидерландов и Швейцарии.

В Германии в эти дни действует мягкий локдаун и рестораны и кафе закрыты. Не исключено, что до конца декабря, когда немцы отмечают Рождество, ограничения могут отменить.

Канцлер Ангела Меркель призвала граждан ответственно отнестись к карантину, чтобы его можно было снять до Рождества.

Темы: Германиякоронавируспразднования


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин согласовал назначение трех новых глав ОГА

обновленоКабмин отменил адаптивный карантин и ввел локдаун выходного дня. Список запретов

Минздрав: COVID развивается ураганными темпами, нужен полный локдаун на 3 недели. Но

В Ереване митинги, стычки и задержания. Люди требуют отставки Пашиняна 

Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной

инфографикаПоявился новый президентский рейтинг: лидер и главный оппонент не изменились

Все новости...
Германия
Дюссельдорф отменил всеобщую обязанность носить маски после решения суда
В Лейпциге - столкновения между полицией и противниками коронавирусных ограничений
В Берлине возлагают большие надежды на президентство Байдена
Последние новости
17:20
"Карантин выходного дня": транспорт будет работать
17:16
В Австрии предлагают сажать потенциальных террористов на неограниченное время
17:11
Стало известно, сколько будут стоить в Украине новые Mac Mini и MacBook Pro
17:06
Директора больницы в Черкассах поймали на растрате 3 млн при закупке медоборудования
17:06
ОАСК завернул иск об отмене результатов "опроса Зеленского"
17:02
Глава Закарпатья сообщил о "самой скандальной земельной афере года"
16:38
В Германии ограбили таможню: просверлили сейф и украли 6,5 млн евро
16:19
Миллиард из "ковидных" средств на дороги перейдет больницам
16:18
Кулеба о решении РФ: Украина закрыла торгпредства еще три месяца назад
16:16
Карантин "выходного дня" будет до конца года – источники
Все новости...