Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус отбил у немцев желание идти в ресторан на Рождество

Среда, 11 ноября 2020, 10:03
Коронавирус отбил у немцев желание идти в ресторан на Рождество
Фото с Twitter ЕП

Более 90% жителей Германии хотят отказаться от визита в ресторан на Рождество.

Об этом свидетельствует опрос Lightspeed, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild.

Лишь чуть более 6% опрошенных планируют поесть вне дома в праздничные дни.

Зато около 90% опрошенных хотят провести праздники дома и готовить там сами.

Опросы в четырех странах были проведены в конце октября. Ни в одной из стран опрошенные не высказывали столь малое желание похода в ресторан, как в Германии.

В Бельгии доля опрошенных, которые стремятся избежать похода в ресторан, составила 75%. Также были опрошены люди из Нидерландов и Швейцарии.

В Германии в эти дни действует мягкий локдаун и рестораны и кафе закрыты. Не исключено, что до конца декабря, когда немцы отмечают Рождество, ограничения могут отменить.

Канцлер Ангела Меркель призвала граждан ответственно отнестись к карантину, чтобы его можно было снять до Рождества.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Германиякоронавируспразднования
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Германия
Большинство немцев поддерживают вступление Украины в НАТО - опрос
СМИ: Немецкая разведка прослушивала Пригожина и Лукашенко во время мятежа в РФ
Германия ускорит строительство СПГ-терминалов после отказа от газа из РФ
Последние новости
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
Все новости...
Реклама: