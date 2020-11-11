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Антициклон блокує опади, вночі та вранці тумани – прогноз

Середа, 11 листопада 2020, 11:09
Антициклон блокує опади, вночі та вранці тумани – прогноз

Найближчої доби синоптична ситуація в Україні майже не зміниться: спокійну і суху погоду як і раніше буде визначати поле підвищеного атмосферного тиску.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У четвер по всій Україні без опадів, вночі, вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на півдні Одеської області до 5° тепла; вдень 2-7° тепла, в південній частині до 10°.

У Києві 12 листопада без опадів. Вночі, вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°.

У п'ятницю по всій Україні, як і раніше без опадів. Вночі, вранці в південних і східних областях місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на сході 1-6° морозу; вдень 1-6° тепла, на Прикарпатті, Закарпатті та крайньому півдні країни - 5-10° тепла.

У столиці 13 листопада без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

Теми: погода
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