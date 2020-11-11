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Антициклон блокирует осадки, ночью и утром туманы – прогноз

Среда, 11 ноября 2020, 12:09

В ближайшие сутки синоптическая ситуация в Украине почти не изменится: спокойную и сухую погоду по-прежнему будет определять поле повышенного атмосферного давления.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В четверг по всей Украине без осадков, ночью, утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на юге Одесской области до 5° тепла; днем 2-7° тепла, в южной части до 10°.

В Киеве 12 ноября без осадков. Ночью, утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 5-7°.

В пятницу по всей Украине по-прежнему без осадков. Ночью, утром в южных и восточных областях местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на востоке 1-6° мороза; днем 1-6° тепла, на Прикарпатье, Закарпатье и крайнем юге страны - 5-10° тепла.

В столице 13 ноября без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

Темы: погода


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