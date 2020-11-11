СБУ заочно висунула підозру бойовику, який катував українців в ОРДО 

Служба безпеки України викрила одного з керівників так званого "Міністерства держбезпеки ДНР", який причетний до переслідування українських громадян на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними слідства, місцевий мешканець у 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань. Ватажки угруповань бойовиків призначили його так званим "заступником начальника управління МДБ ДНР".

Співробітники СБУ задокументували, що, перебуваючи на "посаді", житель Донеччини давав вказівки щодо незаконних затримань і ув’язнення українських громадян. Також він брав участь у допитах полонених і тортурах над ними.

Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини.

Слідчі СБУ заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Заходи з викриття й документування протиправної діяльності проводили співробітники Управління СБУ в Одеській області спільно зі слідчими Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.