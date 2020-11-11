СБУ заочно предъявила подозрение боевику, который пытал украинцев в ОРДО

Служба безопасности Украины разоблачила одного из руководителей так называемого "Министерства госбезопасности ДНР", который причастен к преследованию украинских граждан на временно неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.

Источник: СБУ

Детали: По данным следствия, местный житель в 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Главари группировок боевиков назначили его так называемым "заместителем начальника управления МГБ ДНР".

Сотрудники СБУ задокументировали, что, находясь на "должности", житель Донецкой области давал указания о незаконных задержаниях и заключении под стражу украинских граждан. Также он участвовал в допросах пленных и пытках над ними.

Сейчас фигурант скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.

Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводили сотрудники Управления СБУ в Одесской области совместно со следователями Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.