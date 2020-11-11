Антикорсуд відправив до в'язниці депутата облради

Вищий антикорупційний суд засудив до 4 років 6 місяців тюрми депутата Полтавської облради Валерія Прядка та заступника начальника одного з відділів комунального підприємства "Полтавафарм" Руслана Гнєздова. Їх визнали винними у дачі 35 тисяч гривень хабаря поліцейському чиновнику.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Центр протидії корупції в Telegram

Деталі: У травні 2017 року Прядка і Гнєздова було викрито на передачі 35 тисяч гривень заступнику начальника відділу оперативних розробок та організації агентурно-оперативної роботи ГУ Нацполіції в Полтавській області. За цю "винагороду" депутат, який на той момент також був виконувачем обов’язків директора КП "Полтавафарм", та заступник начальника намагались пришвидшити проведення обстежень та надання спеціальних дозволів на використання об'єктів комунального підприємства для робіт, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП та визнала вказаних осіб винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

Крім позбавлення волі, суд конфіскував у засуджених на користь держави 35 тисяч гривень.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо не буде внесено апеляційної скарги.

Передісторія: У травні 2017 року депутата Полтавської облради Валерія Прядка, який має фармацевтичний бізнес, затримали за спробу дати 10 тисяч доларів хабаря поліцейському.