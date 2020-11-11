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Антикорсуд отправил в тюрьму депутата облсовета

Среда, 11 ноября 2020, 12:48
Валерий Прядко

Высший антикоррупционный суд приговорил к 4 годам 6 месяцам тюрьмы депутата Полтавского облсовета Валерия Прядко и заместителя начальника одного из отделов коммунального предприятия "Полтавафарм" Руслана Гнездово. Их признали виновными в даче 35 тысяч гривен взятки полицейскому чиновнику.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура и Центр противодействия коррупции в Telegram

Детали: В мае 2017 года Прядко и Гнездов были разоблачены на передаче 35 тысяч гривен заместителю начальника отдела оперативных разработок и организации агентурно-оперативной работы ГУ Нацполиции в Полтавской области. За это "вознаграждение" депутат, который на тот момент также был исполняющим обязанности директора КП "Полтавафарм", и заместитель начальника пытались ускорить проведение обследования и предоставление специальных разрешений на использование объектов коммунального предприятия для работ, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Коллегия судей ВАКС поддержала позицию прокурора САП и признала указанных лиц виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Кроме лишения свободы, суд конфисковал у осужденных в пользу государства 35 тысяч гривен.

Приговор вступает в законную силу через 30 дней со дня его провозглашения, если не будет подана апелляционная жалоба.

Предыстория: В мае 2017 года депутата Полтавского облсовета Валерия Прядко, который имеет фармацевтический бизнес, задержали за попытку дать 10 тысяч долларов взятки полицейскому.

Украинская правда
Темы: взяткаПолтава


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