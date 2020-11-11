Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Антикорсуд отправил в тюрьму депутата облсовета

Среда, 11 ноября 2020, 11:48
Антикорсуд отправил в тюрьму депутата облсовета
Валерий Прядко

Высший антикоррупционный суд приговорил к 4 годам 6 месяцам тюрьмы депутата Полтавского облсовета Валерия Прядко и заместителя начальника одного из отделов коммунального предприятия "Полтавафарм" Руслана Гнездово. Их признали виновными в даче 35 тысяч гривен взятки полицейскому чиновнику.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура и Центр противодействия коррупции в Telegram

Детали: В мае 2017 года Прядко и Гнездов были разоблачены на передаче 35 тысяч гривен заместителю начальника отдела оперативных разработок и организации агентурно-оперативной работы ГУ Нацполиции в Полтавской области. За это "вознаграждение" депутат, который на тот момент также был исполняющим обязанности директора КП "Полтавафарм", и заместитель начальника пытались ускорить проведение обследования и предоставление специальных разрешений на использование объектов коммунального предприятия для работ, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Коллегия судей ВАКС поддержала позицию прокурора САП и признала указанных лиц виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Кроме лишения свободы, суд конфисковал у осужденных в пользу государства 35 тысяч гривен.

Приговор вступает в законную силу через 30 дней со дня его провозглашения, если не будет подана апелляционная жалоба.

Предыстория: В мае 2017 года депутата Полтавского облсовета Валерия Прядко, который имеет фармацевтический бизнес, задержали за попытку дать 10 тысяч долларов взятки полицейскому.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: взяткаПолтава
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
взятка
Начальник ТЦК Краматорского района подделывал документы для выезда мужчин – ГБР
САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его
Задержанный на взятке председатель Тернопольского облсовета вернулся на работу
Последние новости
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
Все новости...
Реклама: