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Від коронавірусу в Дніпрі помер завідувач реанімації новонароджених

Середа, 11 листопада 2020, 12:01
Від коронавірусу в Дніпрі помер завідувач реанімації новонароджених

Від коронавірусу помер завідувач реанімації новонароджених Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Борис Павленко.

Джерело: головний лікар лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко в Facebook

Пряма мова: "Він рятував людей від КОВІДу, і смертельний вірус не пробачив йому... Вчора зупинилося серце Лікаря. Від нас пішов друг і колега. Завідувач реанімацією новонароджених Борис Павленко. Він був з тих, кого любили всі...

Багато років на ньому була найвища відповідальність - за життя новонароджених малюків. Той випадок, коли "непоправна втрата" - не пафосні слова, а щире висловлення наших почуттів".

Деталі: 9 листопад головлікар лікарні імені Мечникова написав у Facebook, що ситуація з коронавірусом не просто важка, а дуже важка. Лікарі та медсестри - ледве витримують цю вірусну атаку.

Риженко зазначив, що 80% від усіх хворих пов'язують хворобу з транспортом: зі слів пацієнтів, найчастіше хворіють ті, хто не дотримується заходів санітарного захисту в громадському транспорті.

Лікар зазначає, що коронавірус б'є не тільки по легенях, а в більшій мірі по голові: збільшується розвиток нейрозахворювань.

Українська правда

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Теми: коронавірусДніпро
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