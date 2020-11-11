От коронавируса в Днипре умер заведующий реанимации новорожденных

От коронавируса умер заведующий реанимации новорожденных Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Борис Павленко.

Источник: главный врач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко в Facebook

Прямая речь: "Он спасал людей от КОВИДа, и смертельный вирус не простил ему… Вчера остановилось сердце Врача. От нас ушел друг и коллега. Заведующий реанимацией новорожденных Борис Павленко. Он был из тех, кого любили все…

Многие годы на нем была высочайшая ответственность – за жизнь новорожденных малышей. Тот случай, когда "невосполнимая утрата" – не пафосные слова, а искреннее выражение наших чувств".

Детали: 9 ноября главврач больницы имени Мечникова написал в Facebook, что ситуация с коронавирусом не просто тяжелая, а тяжелейшая. Врачи и медсестры - еле выдерживают эту вирусную атаку.

Рыженко отметил, что 80% от всех заболевших связывают болезнь с транспортом: со слов пациентов, чаще всего болеют те, кто не соблюдает меры санитарной защиты в общественном транспорте.

Врач отмечает, что коронавирус бьет не только по легким, а в большей степени по голове: увеличивается развитие нейрозаболеваний.