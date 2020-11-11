Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія закриває торгові представництва в Україні і Литві

Середа, 11 листопада 2020, 12:40
Росія закриває торгові представництва в Україні і Литві

Уряд Росії вирішив закрити торгові представництва в Литві і в Україні.

Відповідну постанову 7 листопада підписав російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін, пише "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"Уряд Російської Федерації постановляє ліквідувати торгове представництво Російської Федерації в Литовській Республіці, торгове представництво Російської Федерації в Україні", - йдеться в опублікованій постанові.

З пропозицією про закриття цих представництв у вересні виступило російське міністерство промисловості і торгівлі. 

У 2019 році Росія вперше втратила позиції найбільшого торговельного партнера України серед окремих країн.

У грудні 2018 року Росія запровадила санкції на імпорт понад 200 товарів з України, а у квітні 2019 року до цього списку додали ще близько 140 товарів. 

Крім цього, експорт деяких російських товарів до України, переважно енергоресурсів, або був заборонений, або потрапив під нову систему дозволів.

Читайте детальніше - Хто зайняв місце Росії: як змінилася зовнішня торгівля України у 2019 році

Теми: РосіяУкраїнаторгівля
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Росія
ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак
Російські генерали, танки-камікадзе, касетні боєприпаси – головне про війну за тиждень
Велика колона вагнерівців прибула в Білорусь - "Гаюн"
Останні новини
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
Усі новини...
Реклама: