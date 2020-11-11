Росія закриває торгові представництва в Україні і Литві

Уряд Росії вирішив закрити торгові представництва в Литві і в Україні.

Відповідну постанову 7 листопада підписав російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін, пише "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"Уряд Російської Федерації постановляє ліквідувати торгове представництво Російської Федерації в Литовській Республіці, торгове представництво Російської Федерації в Україні", - йдеться в опублікованій постанові.

З пропозицією про закриття цих представництв у вересні виступило російське міністерство промисловості і торгівлі.

У 2019 році Росія вперше втратила позиції найбільшого торговельного партнера України серед окремих країн.

У грудні 2018 року Росія запровадила санкції на імпорт понад 200 товарів з України, а у квітні 2019 року до цього списку додали ще близько 140 товарів.

Крім цього, експорт деяких російських товарів до України, переважно енергоресурсів, або був заборонений, або потрапив під нову систему дозволів.

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