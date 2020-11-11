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Россия закрывает торговые представительства в Украине и Литве

Среда, 11 ноября 2020, 13:40

Правительство России решило закрыть торговые представительства в Литве и в Украине.

Соответствующее постановление 7 ноября подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин, пишет "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"Правительство Российской Федерации постановляет ликвидировать торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике, торговое представительство Российской Федерации в Украине", - говорится в опубликованном постановлении.

С предложением о закрытии этих представительств в сентябре выступило российское министерство промышленности и торговли.

В 2019 году Россия впервые потеряла позиции крупнейшего торгового партнера Украины среди отдельных стран.

В декабре 2018 года России ввела санкции на импорт более 200 товаров из Украины, а в апреле 2019 в этот список добавили еще около 140 товаров.

Кроме этого, экспорт некоторых российских товаров в Украину, преимущественно энергоресурсов, или был запрещен, или попал под новую систему разрешений.

Читайте подробнее: Кто занял место России: как изменилась внешняя торговля Украины в 2019 году

Темы: РосcияУкраинаторговля


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