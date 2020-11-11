Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Данілов вимагає, щоб ЦВК негайно опублікувала всі результати місцевих виборів

Середа, 11 листопада 2020, 12:43

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов написав листа до Центральної виборчої комісію із закликом негайно встановити та оприлюднити результати голосування на місцевих виборах.

Джерело: пресслужба РНБО

Дослівно лист Данілова на ім’я глави ЦВК Олега Діденка: "Апаратом Ради національної безпеки і оборони України фіксується зростання соціальної напруженості і, як наслідок, виникнення ризиків національній безпеці у ситуації, пов’язаній з питанням недостатнього інформування суспільства щодо офіційних результатів виборів…

Звертаю увагу на вжиття невідкладних заходів щодо встановлення результатів голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року та негайного їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії".

Деталі: Зокрема, за словами Данілова, ЦВК мала б встановити результати голосування на місцевих виборів 6 листопада.

Водночас наразі у певній частині терокругів результати голосування досі не встановлені.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РНБОвиборивлада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
РНБО
Брокер mono invest Exante потрапив під санкції РНБО: інвесторам пропонують негайно закрити рахунки
За корупцію в судах світитиме до 15 років: Зеленський підписав указ
Зеленський і РНБО дали місяць, щоб місцева влада навела лад з укриттями
Останні новини
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
Усі новини...
Реклама: