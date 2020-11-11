Данілов вимагає, щоб ЦВК негайно опублікувала всі результати місцевих виборів

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов написав листа до Центральної виборчої комісію із закликом негайно встановити та оприлюднити результати голосування на місцевих виборах.

Джерело: пресслужба РНБО

Дослівно лист Данілова на ім’я глави ЦВК Олега Діденка: "Апаратом Ради національної безпеки і оборони України фіксується зростання соціальної напруженості і, як наслідок, виникнення ризиків національній безпеці у ситуації, пов’язаній з питанням недостатнього інформування суспільства щодо офіційних результатів виборів…

Звертаю увагу на вжиття невідкладних заходів щодо встановлення результатів голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року та негайного їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії".

Деталі: Зокрема, за словами Данілова, ЦВК мала б встановити результати голосування на місцевих виборів 6 листопада.

Водночас наразі у певній частині терокругів результати голосування досі не встановлені.