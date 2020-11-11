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Данилов требует, чтобы ЦИК немедленно опубликовала все результаты местных выборов

Среда, 11 ноября 2020, 13:43

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов написал письмо в Центральную избирательную комиссию с призывом немедленно установить и обнародовать результаты голосования на местных выборах.

Источник: пресс-служба СНБО

Дословно письмо Данилова на имя главы ЦИК Олега Диденко: "Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины фиксируется рост социальной напряженности и, как следствие, возникновение рисков национальной безопасности в ситуации, связанной с вопросом недостаточного информирования общества по официальным результатам выборов...

Обращаю внимание на принятие неотложных мер по установлению результатов голосования на местных выборах 25 октября 2020 года и немедленного их обнародования на официальном веб-сайте Центральной избирательной комиссии".

Детали: В частности, по словам Данилова, ЦИК должна была установить результаты голосования на местных выборах 6 ноября.

В то же время сейчас в определенной части территориальных округов результаты голосования до сих пор не установлены.

Украинская правда
Темы: СНБОвиборывласть


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