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Ердоган заявив про домовленість з РФ щодо спільного центру контролю за перемир’ям у Карабаху

Середа, 11 листопада 2020, 13:11
Ердоган заявив про домовленість з РФ щодо спільного центру контролю за перемир’ям у Карабаху
Фото з Twitter ЄП

Туреччина заявляє про підписання з РФ меморандуму про розуміння, який передбачає створення спільного російсько-турецького центру для контролю за дотриманням режиму тиші у Нагірному Карабаху.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Anadolu, про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. 

За його словами, меморандум підписали вранці 11 листопада. 

"Меморандум про розуміння щодо спільного турецько-російського центру, який ми створимо для контролю за припиненням вогню, був підписаний сьогодні вранці. Цей центр буде створено на територіях Азербайджану, звільнених від окупації. Цей центр вживатиме усіх заходів для попередження порушень режиму тиші", - цитує агентство Ердогана. 

Президент Туреччини додав, що подібний механізм можливо було б створити і для Сирії. 

Підтвердження цієї заяви з боку РФ поки не оприлюднено.

Прессекретар президента Росії Дмитрій Пєсков сьогодні заявив, що Путін та президент Азербайджану Ільхам Алієв не обговорювали можливість введення у Карабах турецьких миротворців, але підтвердив, що обговорювався моніторинговий центр "на території Азербайджану", повідомляє російський "Інтерфакс".

"Мови про спільні миротворчі сили не було. Ця тема ніколи не обговорювалася. Спільна взаємодія буде на території Азербайджану. Це буде не Карабах, і мова йде про моніторинговий центр", - сказав Пєсков. 

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Нагірному Карабаху будуть розміщені не тільки російські, але й турецькі миротворці. У Вірменії це заперечили.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.

Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

Читайте також: "Капітуляція Вірменії: що змінює російська угода щодо Карабаху і чим вона загрожує Україні"

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Теми: ТуреччинаНагірний КарабахРосія
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