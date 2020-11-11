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Росіянин після української колонії пробирався додому лісами Чернігівщини

Середа, 11 листопада 2020, 14:15

Росіянин, який відбув покарання в українській в’язниці, після звільнення намагався незаконно перетнути кордон.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Напередодні на ділянці Чернігівського прикордонного загону наряд відділу прикордонної служби "Гірськ" на відстані 50 метрів до державного кордону виявив та затримав громадянина Російської Федерації.

Чоловік 1976 року народження намагався нелегально, оминаючи пункти пропуску, потрапити до Росії.

Згодом прикордонники встановили, що іноземець був засуджений за розбій та відбував покарання у вигляді трирічного позбавлення волі у Вознесенській виправній колонії, що в Миколаївській області.

Днями його звільнили з колонії і він вирішив перейти українсько-російський кордон непоміченим, тому й вирушив у подорож лісами Чернігівщини. Він вважав, що легко обійде усі загородження.

Затриманий розповів, що знав місцевість з дитинства, бо є вихідцем з прикордоння.

Але, наголошують прикордонники, порушник не врахував плин часу та інновації, які ДПСУ запроваджує на кордоні.

Дослівно: "Тому, так званий "турист", прибувши до запланованого місця перетину кордону, натикнувся на безліч інженерних перепон, що дало змогу правоохоронцям вчасно зреагувати на появу невідомої особи поблизу кордону та затримати правопорушника.

На правопорушника складено адміністративно-процесуальні документи за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП та видворено до Росії".

Українська правда
Теми: Прикордонна службакордон


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