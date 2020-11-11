Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Россиянин после украинской колонии пробирался домой лесами Черниговщины

Среда, 11 ноября 2020, 14:15

Россиянин, который отбыл наказание в украинской тюрьме, после освобождения пытался незаконно пересечь границу.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Накануне на участке Черниговского пограничного отряда наряд отдела пограничной службы "Горск" на расстоянии 50 метров до государственной границы обнаружил и задержал гражданина Российской Федерации.

Мужчина 1976 года рождения пытался нелегально, минуя пункты пропуска, попасть в Россию.

Впоследствии пограничники установили, что иностранец был осужден за разбой и отбывал наказание в виде трехлетнего лишения свободы в Вознесенской исправительной колонии в Николаевской области.

На днях его освободили из колонии и он решил перейти российско-украинскую границу незамеченным, поэтому и отправился в путешествие лесами Черниговщины. Он считал, что легко обойдет все заграждения. Задержанный рассказал, что знал местность с детства, потому что является выходцем из приграничья.

Но, отмечают пограничники, нарушитель не учел течение времени и инновации, которые ГПСУ вводит на границе.

Дословно: "Поэтому, так называемый "турист", прибыв к запланированному месту пересечения границы, наткнулся на множество инженерных препятствий, что позволило правоохранителям вовремя среагировать на появление неизвестного вблизи границы и задержать правонарушителя.

На правонарушителя составлен административно-процессуальные документы по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП и выдворен в Россию".

Украинская правда
Темы: Пограничная службаграница


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин согласовал назначение трех новых глав ОГА

обновленоКабмин отменил адаптивный карантин и ввел локдаун выходного дня. Список запретов

Минздрав: COVID развивается ураганными темпами, нужен полный локдаун на 3 недели. Но

В Ереване митинги, стычки и задержания. Люди требуют отставки Пашиняна 

Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной

инфографикаПоявился новый президентский рейтинг: лидер и главный оппонент не изменились

Все новости...
Пограничная служба
Оккупанты не пропустили 2 человек на КПВВ "Золотое" и "Счастье" – пограничники
Все КПВВ на Донбассе открылись: оккупанты завернули авто в "Золотом", на Донетчине пропуск заблокирован
В районе ООС возобновят работу все КПВВ - с карантинными мерами
Последние новости
17:43
В Ереване под парламентом требуют отставки премьера за сдачу Карабаха
17:20
"Карантин выходного дня": транспорт будет работать
17:16
В Австрии предлагают сажать потенциальных террористов на неограниченное время
17:11
Стало известно, сколько будут стоить в Украине новые Mac Mini и MacBook Pro
17:06
Директора больницы в Черкассах поймали на растрате 3 млн при закупке медоборудования
17:06
ОАСК завернул иск об отмене результатов "опроса Зеленского"
17:02
Глава Закарпатья сообщил о "самой скандальной земельной афере года"
16:38
В Германии ограбили таможню: просверлили сейф и украли 6,5 млн евро
16:19
Миллиард из "ковидных" средств на дороги перейдет больницам
16:18
Кулеба о решении РФ: Украина закрыла торгпредства еще три месяца назад
Все новости...