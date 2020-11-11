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Россиянин после украинской колонии пробирался домой лесами Черниговщины

Среда, 11 ноября 2020, 13:15
Россиянин после украинской колонии пробирался домой лесами Черниговщины

Россиянин, который отбыл наказание в украинской тюрьме, после освобождения пытался незаконно пересечь границу.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Накануне на участке Черниговского пограничного отряда наряд отдела пограничной службы "Горск" на расстоянии 50 метров до государственной границы обнаружил и задержал гражданина Российской Федерации.

Мужчина 1976 года рождения пытался нелегально, минуя пункты пропуска, попасть в Россию.

Впоследствии пограничники установили, что иностранец был осужден за разбой и отбывал наказание в виде трехлетнего лишения свободы в Вознесенской исправительной колонии в Николаевской области.

На днях его освободили из колонии и он решил перейти российско-украинскую границу незамеченным, поэтому и отправился в путешествие лесами Черниговщины. Он считал, что легко обойдет все заграждения. Задержанный рассказал, что знал местность с детства, потому что является выходцем из приграничья.

Но, отмечают пограничники, нарушитель не учел течение времени и инновации, которые ГПСУ вводит на границе.

Дословно: "Поэтому, так называемый "турист", прибыв к запланированному месту пересечения границы, наткнулся на множество инженерных препятствий, что позволило правоохранителям вовремя среагировать на появление неизвестного вблизи границы и задержать правонарушителя.

На правонарушителя составлен административно-процессуальные документы по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП и выдворен в Россию".

Украинская правда

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Темы: Пограничная службаграница
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