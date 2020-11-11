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Щоб менше стріляли: Кабмін хоче, щоб поліцейські частіше користувались шокерами

Середа, 11 листопада 2020, 14:25
Щоб менше стріляли: Кабмін хоче, щоб поліцейські частіше користувались шокерами
Фото dw.com

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону, який розширює сферу застосування електрошокерів поліцейськими, і просить Верховну Раду внести відповідні зміни до закону про Нацполіцію.

Джерело: засідання уряду 11 листопада, міністр МВС Арсен Аваков на засіданні уряду

Пряма мова Авакова: "Відповідно до закону про Нацполіцію, до спецзасобів, які поліція  вповноважена застосовувати, відносяться електрошокові пристрої контактної та контактно- дистанційної дії.

Більшість розвинутих держав світу як альтернативу застосуванню вогнепальної зброї застосовують електрошокові пристрої як засіб попередження і стримування агресії".  

Деталі: Проєкт закону пропонує внести зміни до відповідного пункту закону про Нацполіцію і затвердити, що електрошокери застосовуються для:

  • затримання особи, яка вчинила адміністративне або кримінальне правопорушення і чинить при цьому фізичну протидію поліцейському,
  • затримання особи, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти,
  • затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти,
  • затримання озброєної особи, яка погрожує застосовуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, зокрема поліцейського.  

За словами Авакова, поліція отримали першу партію відповідних електрошокерів, тому зараз, перед тим, як їх застосовувати, МВС вважає за необхідне внести уточнення у закон про Нацполіцію, який направити на розгляд Верховної Ради від мені уряду.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: поліціязаконодавствоАваков
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