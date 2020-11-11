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Чтобы меньше стреляли: Кабмин хочет, чтобы полицейские чаще пользовались шокерами

Среда, 11 ноября 2020, 15:25
Фото dw.com

Кабинет министров одобрил проект закона, который расширяет сферу применения электрошокеров полицейскими, и просит Верховную Раду внести соответствующие изменения в закон о Нацполиции.

Источник: заседание правительства 11 ноября, министр МВД Арсен Аваков на заседании правительства

Прямая речь Авакова: "Согласно закону о Нацполиции, к спецсредствам, которые полиция уполномочена применять, относятся электрошоковые устройства контактного и контактно-дистанционного действия.

Большинство развитых государств мира как альтернативу применению огнестрельного оружия применяют электрошоковые устройства как средство предупреждения и сдерживания агрессии".

Детали: Проект закона предлагает внести изменения в соответствующий пункт закона о Нацполиции и утвердить, что электрошокеры применяются для:

задержания лица, совершившего административное или уголовное правонарушение и при этом оказывающего физическое противодействие полицейскому,

задержания лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление и пытающегося убежать,

задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление или пытающегося убежать из-под стражи,

задержания вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

По словам Авакова, полиция получили первую партию соответствующих электрошокеров, поэтому сейчас, перед тем, как их применять, МВД считает необходимым внести уточнения в закон о Нацполиции, который направить на рассмотрение Верховной Рады от меня правительства.

Ирина Балачук, УП
Темы: полициязаконодательствоАваков


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