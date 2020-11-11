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Cпроба України повернути Донбас силою у ближчі роки призведе до катастрофи - Ішингер

Середа, 11 листопада 2020, 14:26

Президент Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер застеріг Київ від спроб повернути Донбас силою, стверджуючи, що застосування військової сили в найближчі рік-два може призвести до катастрофи.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Ішингер вважає, що українська влада не повинна навіть думати про сценарій Нагірного Карабаху, коли Азербайджан практично поновив контроль над втраченими територіями.

"Відмінність шалена! Там йдеться про конфлікт двох маленьких держав на Кавказі, жодна з яких не має стратегічного значення ані для Росії, ані для США, ані для іншої світової сили" - зазначив він.

"Натомість військове протистояння між Україною та Росією – якщо розпочнеться зараз чи за рік-два – може призвести лише до катастрофи. Тому я кажу: навіть не думайте про військовий шлях. Наслідки для України від цього будуть жахливими, ви серйозно постраждаєте. Можливо, Росія також серйозно постраждає, цього я не знаю – але для вас наслідки точно не будуть добрими" - наголосив дипломат.

На його думку, Україні слід зупинитися на довгостроковій дипломатії.

"Україна поверне Донбас. Навіть за мого життя, я впевнений, ми побачимо Україну, яка знову об’єднається, але це станеться не військовим шляхом, а економічним" - стверджує Ішингер.

Він зазначив, що Україна може повернути території через економічне і соціальне відновлення країни.

"Якщо ваш уряд зможе успішно подолати масштабну корупцію, якщо ви створите ситуацію, за якої українці житимуть заможно – то ті, хто живе в Донецьку та Луганську, зрозуміють, що продовження їхнього існування у цих дивних утвореннях – це погане рішення" - заявив Ішингер.

Теми: Донбас
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