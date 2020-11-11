Попытка Украины вернуть Донбасс силой в ближайшие годы приведет к катастрофе – Ишингер

Президент Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предостерег Киев от попыток вернуть Донбасс силой, утверждая, что применение военной силы в ближайшие год-два может привести к катастрофе.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Ишингер считает, что украинская власть не должна даже думать о сценарии Нагорного Карабаха, когда Азербайджан практически восстановил контроль над утраченными территориями.

"Отличие огромно! Там речь идет о конфликте двух маленьких государств на Кавказе, ни одно из которых не имеет стратегического значения ни для России, ни для США, ни для другой мировой силы", - отметил он.

"Вместе с тем военное противостояние между Украиной и Россией - если начнется сейчас или через год-два - может привести только к катастрофе. Поэтому я говорю: даже не думайте о военном пути. Последствия для Украины от этого будут ужасными, вы серьезно пострадаете. Возможно, Россия также серьезно пострадает, этого я не знаю - но для вас последствия точно не будут хорошими", - отметил дипломат.

По его мнению, Украине следует остановиться на долгосрочной дипломатии.

"Украина вернет Донбасс. Даже при моей жизни, я уверен, мы увидим Украину, которая снова объединится, но это произойдет не военным путем, а экономическим", - утверждает Ишингер.

Он отметил, что Украина может вернуть территории через экономическое и социальное восстановление страны.

"Если ваше правительство сможет успешно преодолеть масштабную коррупцию, если вы создадите ситуацию, при которой украинцы будут жить богато - то те, кто живет в Донецке и Луганске, поймут, что продолжение их существования в этих странных образованиях - это плохое решение", - заявил Ишингер.