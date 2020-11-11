Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Попытка Украины вернуть Донбасс силой в ближайшие годы приведет к катастрофе – Ишингер

Среда, 11 ноября 2020, 14:26

Президент Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предостерег Киев от попыток вернуть Донбасс силой, утверждая, что применение военной силы в ближайшие год-два может привести к катастрофе.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Ишингер считает, что украинская власть не должна даже думать о сценарии Нагорного Карабаха, когда Азербайджан практически восстановил контроль над утраченными территориями.

"Отличие огромно! Там речь идет о конфликте двух маленьких государств на Кавказе, ни одно из которых не имеет стратегического значения ни для России, ни для США, ни для другой мировой силы", - отметил он.

"Вместе с тем военное противостояние между Украиной и Россией - если начнется сейчас или через год-два - может привести только к катастрофе. Поэтому я говорю: даже не думайте о военном пути. Последствия для Украины от этого будут ужасными, вы серьезно пострадаете. Возможно, Россия также серьезно пострадает, этого я не знаю - но для вас последствия точно не будут хорошими", - отметил дипломат.

По его мнению, Украине следует остановиться на долгосрочной дипломатии.

"Украина вернет Донбасс. Даже при моей жизни, я уверен, мы увидим Украину, которая снова объединится, но это произойдет не военным путем, а экономическим", - утверждает Ишингер.

Он отметил, что Украина может вернуть территории через экономическое и социальное восстановление страны.

"Если ваше правительство сможет успешно преодолеть масштабную коррупцию, если вы создадите ситуацию, при которой украинцы будут жить богато - то те, кто живет в Донецке и Луганске, поймут, что продолжение их существования в этих странных образованиях - это плохое решение", - заявил Ишингер.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Донбасс
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
Последние новости
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
Все новости...
Реклама: