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Кулеба про рішення уряду РФ: Україна закрила торгові представництва ще три місяці тому

Середа, 11 листопада 2020, 15:18

Україна розірвала угоду з Російською Федерацією про торговельні представництва ще три місяці тому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

"Україна за ініціативою МЗС розірвала російсько-українську угоду про торгові представництва ще три місяці тому. Але ми не проти, що Росія їх закрила і для себе", - написав Кулеба у Twitter.

11 листопада уряд РФ вирішив ліквідувати торговельні представництва в Україні та Литві. Одночасно російський уряд прийняв рішення про відкриття торгового представництва в Сирії до кінця 2020 року.

Ініціатором закриття торгпредств в Литві і Україні виступив Мінпромторг Росії. В пояснювальній записці до постанови рішення про ліквідацію представництва в Україні пов'язане з прийняттям в серпні 2020 року урядом України постанови про припинення дії двосторонньої угоди про взаємне заснування торгових представництв.

Щодо литовського торгпредства в пояснювальній записці зазначається, що воно було єдиним в країнах Балтії. У першій половині 2020 року товарообіг між Росією і Литвою скоротився в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 31,8%.

У 2019 році Росія вперше втратила позиції найбільшого торговельного партнера України серед окремих країн.

У грудні 2018 року Росія запровадила санкції на імпорт понад 200 товарів з України, а у квітні 2019 року до цього списку додали ще близько 140 товарів. 

Крім цього, експорт деяких російських товарів до України, переважно енергоресурсів, або був заборонений, або потрапив під нову систему дозволів.

Читайте детальніше - Хто зайняв місце Росії: як змінилася зовнішня торгівля України у 2019 році

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяМЗС
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