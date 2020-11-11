Кулеба о решении РФ: Украина закрыла торгпредства еще три месяца назад

Украина разорвала соглашение с Российской Федерацией о торговых представительствах еще три месяца назад.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

"Украина по инициативе МИД разорвала российско-украинское соглашение о торговых представительствах еще три месяца назад. Но мы не против, что Россия их закрыла и для себя", - написал Кулеба в Twitter.

11 ноября правительство РФ решило ликвидировать торговые представительства в Украине и Литве. Одновременно российское правительство приняло решение об открытии торгового представительства в Сирии до конца 2020 года.

Инициатором закрытия торгпредств в Литве и Украине выступил Минпромторг России. В пояснительной записке к постановлению говорится, что решение о ликвидации представительства в Украине связано с принятием в августе 2020 года правительством Украины постановления о прекращении действия двустороннего соглашения о взаимном учреждении торговых представительств.

По поводу литовского торгпредства в пояснительной записке отмечается, что оно было единственным в странах Балтии. В первой половине 2020 года товарооборот между Россией и Литвой сократился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 31,8%.

В 2019 году Россия впервые потеряла позиции крупнейшего торгового партнера Украины среди отдельных стран.

В декабре 2018 года России ввела санкции на импорт более 200 товаров из Украины, а в апреле 2019 года в этот список добавили еще около 140 товаров.

Кроме этого, экспорт некоторых российских товаров в Украину, преимущественно энергоресурсов, или был запрещен, или попал под новую систему разрешений.

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