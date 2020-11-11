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Директора лікарні у Черкасах спіймали на розтраті 3 млн під час закупівлі медобладнання

Середа, 11 листопада 2020, 16:06
Директора лікарні у Черкасах спіймали на розтраті 3 млн під час закупівлі медобладнання
Фото zmina.info

Служба безпеки України підозрює директора одного із медичних закладів Черкас у завданні мільйонних збитків бюджету міста під час закупівлі медичного обладнання.

Джерело: сайт СБУ

Деталі: "Керівництво медзакладу уклало угоду зі столичною компанією на майже 15 мільйонів гривень для закупівлі вартісного діагностичного обладнання. У ході перевірки правоохоронці встановили, що під час процедури держзакупівель комерсанти штучно завищили вартість медичного обладнання".

Деталі: Відзначається, що таким чином бізнесмени привласнили понад 3 млн гривень бюджетних коштів.

За службову недбалість, яка призвела до великих збитків, керівнику лікарні повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Українська правда
Теми: держзакупівліЧеркасиСБУ
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