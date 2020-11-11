Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Директора лікарні у Черкасах спіймали на розтраті 3 млн під час закупівлі медобладнання

Середа, 11 листопада 2020, 17:06
Фото zmina.info

Служба безпеки України підозрює директора одного із медичних закладів Черкас у завданні мільйонних збитків бюджету міста під час закупівлі медичного обладнання.

Джерело: сайт СБУ

Деталі: "Керівництво медзакладу уклало угоду зі столичною компанією на майже 15 мільйонів гривень для закупівлі вартісного діагностичного обладнання. У ході перевірки правоохоронці встановили, що під час процедури держзакупівель комерсанти штучно завищили вартість медичного обладнання".

Деталі: Відзначається, що таким чином бізнесмени привласнили понад 3 млн гривень бюджетних коштів.

За службову недбалість, яка призвела до великих збитків, керівнику лікарні повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Українська правда
Теми: держзакупівліЧеркасиСБУ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кабмін погодив призначення трьох нових голів ОДА

оновленоУряд скасував адаптивний карантин і ввів локдаун вихідного дня. Список заборон

МОЗ: COVID розвивається ураганними темпами, потрібен повний локдаун на 3 тижні. Але

У Єревані мітинги, сутички й затримання. Люди вимагають відставки Пашиняна

Україна вважає війну у Нагірному Карабаху завершеною

інфографікаЗ'явився новий президентський рейтинг: лідер і головний опонент не змінилися

Усі новини...
держзакупівлі
КС замовив грати на вікна і двері після закидування шашками і презервативами
Степанов хоче контролювати всі медзакупівлі – ЗМІ
Апарати ШВЛ таки закуплять за гроші із коронавірусного фонду
Останні новини
17:20
"Карантин вихідного дня": транспорт працюватиме
17:16
В Австрії пропонують ув’язнювати потенційних терористів на необмежений час
17:11
Стало відомо, скільки коштуватимуть в Україні нові Mac Mini і MacBook Pro
17:06
Директора лікарні у Черкасах спіймали на розтраті 3 млн під час закупівлі медобладнання
17:06
ОАСК завернув позов про скасування результатів "опитування Зеленського"
17:02
Глава Закарпаття повідомив про "найскандальнішу земельну афера року"
16:38
У Німеччині пограбували митницю: просвердлили сейф і вкрали 6,5 млн євро
16:19
Мільярд з "ковідних" коштів на дороги перейде лікарням
16:18
Кулеба про рішення уряду РФ: Україна закрила торгові представництва ще три місяці тому
16:16
Карантин "вихідного дня" буде до кінця року – джерела
Усі новини...