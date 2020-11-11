Директора лікарні у Черкасах спіймали на розтраті 3 млн під час закупівлі медобладнання
Служба безпеки України підозрює директора одного із медичних закладів Черкас у завданні мільйонних збитків бюджету міста під час закупівлі медичного обладнання.
Джерело: сайт СБУ
Деталі: "Керівництво медзакладу уклало угоду зі столичною компанією на майже 15 мільйонів гривень для закупівлі вартісного діагностичного обладнання. У ході перевірки правоохоронці встановили, що під час процедури держзакупівель комерсанти штучно завищили вартість медичного обладнання".
Деталі: Відзначається, що таким чином бізнесмени привласнили понад 3 млн гривень бюджетних коштів.
За службову недбалість, яка призвела до великих збитків, керівнику лікарні повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ.
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу та відсторонення його від посади.