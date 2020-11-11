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Директора больницы в Черкассах поймали на растрате 3 млн при закупке медоборудования

Среда, 11 ноября 2020, 17:06
Фото zmina.info

Служба безопасности Украины подозревает директора одного из медицинских учреждений Черкасс в нанесении миллионных убытков бюджету города при закупке медицинского оборудования.

Источник: сайт СБУ

Детали: "Руководство медучреждения заключило соглашение со столичной компанией на почти 15 миллионов гривен для закупки дорогого диагностического оборудования. В ходе проверки правоохранители установили, что во время процедуры госзакупок коммерсанты искусственно завысили стоимость медицинского оборудования".

Детали: Отмечается, что таким образом бизнесмены присвоили более 3 млн гривен бюджетных средств.

За служебную халатность, которая привела к большим убыткам, руководителю больницы сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от должности.

Украинская правда
Темы: госзакупкиЧеркассыСБУ


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